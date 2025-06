Gestohlener Pkw führte Wiener Polizei zu 10.000 Euro Falschgeld

Ein Auto, das am Mittwoch in Wien als gestohlen gemeldet wurde, führte die Ermittler nicht nur zum Fahrzeug, sondern auch zu Falschgeld in der Höhe von insgesamt 10.000 Euro und einem verbotenen Schlagring. Drei Verdächtige wurden angezeigt.

Der 18-Jährige, der das Fahrzeug gestohlen haben soll, wurde in eine Justizanstalt gebracht, berichtete die Polizei am Freitag. Der gestohlene Geländewagen wurde laut APA dank eines Ortungssystems in der Garage eines Wohnhauses in Simmering vorgefunden und wies dabei starke Beschädigungen an der Beifahrerseite auf.