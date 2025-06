Entrissene Bauchtasche und Schläge: Mehrere Raubüberfalle in Wien

Gleich zu zwei durchgeführten Raubüberfällen (und einem versuchten) ist es am Wochenende in Wien gekommen. Im Bezirk Liesing wurde ein Mann am Samstagabend am Weg nach Hause von fünf jungen Männern in ein Gespräch verwickelt. Aus dem Nichts heraus sollen sie dann versucht haben, ihm seine über die Schulter getragene Bauchtasche zu entreißen. Als das nicht sofort gelang, wurde der 33-Jährige zu Boden gebracht und die Burschen traten mehrfach auf ihn ein, berichtete die Polizei am Sonntag.

Schließlich gelang es den Tätern, die Bauchtasche mit Handy und Geldtasche des Opfers zu entwenden. Danach flüchteten sie kurz vor Mitternacht von der Perfektastraße ausgehend in unbekannte Richtung. Das 33-jährige Opfer erlitt leichte Verletzungen und wurde von der Berufsrettung Wien erstversorgt. Danach kam er in ein Krankenhaus. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen des Vorfalls, denen die unbekannten Täter vor, während oder nach ihrer Flucht aufgefallen sind, werden ersucht, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Hinweise werden - auch anonym - in jeder Polizeiinspektion oder unter 133 entgegengenommen.

Jugendlichem E-Scooter geraubt

Sein E-Scooter im Wert von über 900 Euro ist einem 15 Jahre alten Burschen einige Stunden zuvor in Wien-Brigittenau geraubt worden. Der Jugendliche verständigte gegen 17.45 Uhr die Einsatzkräfte: Er gab gegenüber den Beamten der Polizeiinspektion Pappenheimgasse an, dass er am Leipziger Platz einige Runden mit seinem Gefährt gefahren ist. Eine Gruppe etwa Gleichaltriger habe ihm dabei zugesehen und schließlich auf seine Fahrkünste angesprochen. Einer von ihnen borgte sich den Scooter sogar kurz aus und drehte seine Runden damit. Alle gemeinsam spazierten daraufhin in Richtung des Brigittaparks.

Dort angekommen soll der Teenager plötzlich von den anderen Jugendlichen beschimpft worden sein und er habe eine Faust ins Gesicht abbekommen. Dabei ließ er den E-Scooter los, der daraufhin zu Boden fiel. Der Bursche, der sich das Gefährt kurz vorher noch ausgeliehen hatte, schnappte sich den E-Scooter und fuhr damit davon. Der Rest der Gruppe flüchtete zu Fuß. Im Zuge einer Sofortfahndung gelang es den Beamten, den mutmaßlichen Täter samt E-Scooter am Leipziger Platz anzuhalten. Da das Opfer die Seriennummer des Gefährts niedergeschrieben hatte, konnte es eindeutig identifiziert werden.

Der mutmaßliche Täter, ein ebenfalls 15 Jahre alter Schwede, zeigte sich in einer ersten Vernehmung nicht geständig. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde er auf freiem Fuß wegen des Verdachts des Raubes angezeigt.

Festnahme nach versuchtem räuberischen Diebstahl

In der Nacht auf Sonntag kam es auch im Bezirk Mariahilf zu einem versuchten räuberischen Diebstahl. Eine Freundesgruppe saß gegen Mitternacht im Fritz-Imhoff-Park auf einer Parkbank zusammen. Während sie sich unterhielten, näherten sich zwei ihnen unbekannte Männer und belästigten sie wiederholt. Einer der beiden, ein laut Polizei 18 Jahre alter serbischer Staatsbürger, trug eine Sturmhaube. Er schnappte sich schließlich den Rucksack von einem der Freunde und wollte damit flüchten. Die Gruppe sprang aber sofort auf und konnte den Mann festhalten. Der 18-Jährige kämpfte um seine Beute und schlug dem 27-jährigen Besitzer mit der Faust ins Gesicht und trat auf ihn ein. Das Opfer schaffte es aber, den Rucksack festzuhalten - und die beiden Männer liefen davon.

Die verständigte Polizei konnte mit einer guten Personenbeschreibung den mutmaßlichen Täter kurze Zeit später in der Nähe des Tatorts aufgreifen und schließlich festnehmen. Bei einer Personendurchsuchung wurde die von ihm verwendete Sturmhaube gefunden und sichergestellt. Sein Kumpane, ein 33 Jahre alter Österreicher, ist schließlich auch ausgeforscht worden, weil er seinen Ausweis am Tatort verloren hatte. Die beiden Beschuldigten wurden wegen des Verdachts des versuchten räuberischen Diebstahls angezeigt. Der 18-Jährige befindet sich in polizeilichem Gewahrsam.

Das Opfer erlitt mehrere Verletzungen im Gesichtsbereich und wurde vom Rettungsdienst notfallmedizinisch vor Ort erstversorgt. Er begab sich schließlich selbstständig in ein Spital.