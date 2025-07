„Geschäftsmann“ entpuppte sich als Millionenbetrüger

Der 37-Jährige, nach dem die Polizei per internationalem Haftbefehl fahndet, hat viele Namen. Raphael Bauer nannte er sich, als er im Jahr 2022 einen Industriellen aus Westösterreich um 40 Bitcoins brachte.

Anfang 2022 soll sich der Serbe, der mit richtigem Namen Dzimi Jovanovic heißt, als israelisch-luxemburgischer Investor ausgegeben und den Österreicher kontaktiert haben. Der suchte über eine Crowdfunding-Plattform nach Kapitalgebern, um seine Immobilienprojekte auf den Osten Österreichs auszuweiten, schilderte Valentin Szaga-Doktor, Ermittler der „Rip-Deal-Unit Vienna“.

Treffen in Malaga und Paris

Telefonate wurden geführt, eMails geschrieben. Schließlich kam es zu zwei Treffen, erst in Malaga, später in Paris. Der vermeintliche Investor soll angegeben haben, 80 Millionen Euro investieren und das Geschäft in der Kryptowährung Bitcoin abwickeln zu wollen.