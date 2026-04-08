Sieben Jahre Haft nach Bankomat-Sprengung

Unter strengen Sicherheitsvorkehrungen ist am Mittwoch am Wiener Landesgericht gegen zwei Männer verhandelt worden, die im Vorjahr die berüchtigte Bankomat-Sprenger-Bande unterstützt haben sollen. Der niederländischen Bande wurde in Wien insgesamt 14 Coups zugeschrieben. Der Erstangeklagte, ein 27-jähriger Algerier, wurde nicht rechtskräftig zu sieben Jahren Haft verurteilt, weil er der Bande „viel geholfen“ hatte, wie der Staatsanwalt erklärte.

Der Algerier hatte den Kriminellen eine Wohnung in Wien-Donaustadt zur Verfügung gestellt, E-Roller zur Tatbegehung bei zwei Bankomat-Sprengungen in Wien-Liesing und Wien-Leopoldstadt sowie Mietautos zur Flucht vermittelt. Täter verarztet und reisefertig gemacht Außerdem soll er mit dem zweiten Angeklagten nach einem Schusswechsel am 6. April 2025 in der Leopoldstadt einen Täter ärztlich versorgt haben. In der Wohnung im 22. Bezirk dürften die beiden Männer den Täter laut Staatsanwaltschaft „reisefertig“ gemacht haben. Denn der Mann sei in weiterer Folge in die Niederlande zurückgekehrt, wo er aufgrund der am Tatort sichergestellten DNA-Spuren festgenommen werden konnte.

Während der Verhandlung gestand der Algerier zwar, die Wohnung an die Bande vermietet zu haben, es sei ihm aber nur um die Mieteinnahmen in Höhe von 5.000 Euro gegangen. „Als ich erfahren habe, was die machen, habe ich sie rausgeworfen“, behauptete der Angeklagte. Außerdem soll er der Bande eine Bekannte vermittelt haben, die sich um die damals benötigten Fahrzeuge gekümmert hätte. „Insofern hat es Unterstützungshandlungen gegeben“, erklärte Alexander Philipp, der Verteidiger des 27-Jährigen. Zusätzlich wurde der Algerier zu Suchtgift-Geschäften in größerem Stil schuldig erkannt. Er gab zu, seit Herbst 2024 eineinhalb Kilogramm Kokain sowie vier Kilogramm Cannabis verkauft zu haben. Auch dieses Urteil ist nicht rechtskräftig. Zweiter Angeklagte freigesprochen Neben dem 27-Jährigen saß ein 34-jähriger Österreicher auf der Anklagebank. Der Zweitangeklagte wurde ebenfalls bezichtigt, der Sprenger-Bande geholfen zu haben. Sein Verteidiger Nikolaus Rast gab an, sein Mandant habe mit dem Erstangeklagten ausschließlich Suchtgift konsumiert und von der Sprenger-Bande nichts gewusst.