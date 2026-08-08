Geldschulden: 33-Jährige in Wien von Bekanntem vergewaltigt

Kurz nach der Vergewaltigung einer 33-Jährigen in einer Wohnung in Wien-Meidling am Freitagvormittag ist der Beschuldigte noch am Tatort festgenommen worden. Die Frau hatte sich laut Polizei mit dem 42-jährigen Bekannten wegen ausstehender Geldforderungen getroffen und folgte ihm nach anfänglichem Zögern in die Wohnung. Dort soll er sie verbal bedroht und zum Geschlechtsverkehr genötigt haben. Schließlich griff sich die Frau ein Küchenmesser, flüchtete und rief die Polizei.

Die 33-Jährige wartete vor der Wohnung auf die Beamten. Diese trafen den Beschuldigten in der Wohnung an, der Mann verhielt sich aber äußerst aggressiv. Die Wiener Sondereinheit WEGA wurde zur Unterstützung hinzugezogen und der 42-Jährige festgenommen. Die WEGA-Kräfte begleiteten ihn in den Arrest, aber auch dort war er sehr aggressiv und randalierte in der Zelle derart, dass er erneut von den WEGA-Beamten fixiert und anschließend in eine Sicherheitszelle gebracht werden musste.

Opfer in Krankenhaus gebracht

Die Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht und untersucht. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, übernahm die weiteren Ermittlungen. Opfer und Täter dürften dem Suchtgiftmilieu angehören.