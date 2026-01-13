Gastpatienten: Das sagt ein Jurist zur geplanten Klage gegen Wien

Es war eine Ansage, die für Aufsehen sorgte: Die niederösterreichische Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) kündigte vergangene Woche an, dass das Land Niederösterreich für einen Mistelbacher Patienten Klage gegen die Bundeshauptstadt einbringen werde. Der Mann hatte rund eineinhalb Jahre auf einen OP-Termin in einem Wiener Krankenhaus gewartet, der ihm dann wegen seines Hauptwohnsitzes in NÖ abgesagt wurde. "Verstößt gegen Bundesgesetz" Wie aussichtsreich ist aber eine solche Klage?

„Ich würde so einer Klage durchaus Chancen einräumen“, sagt der Verfassungs- und Verwaltungsjurist Peter Bußjäger im Gespräch mit dem KURIER und verweist auf das in der Bundesregelung verankerte Prinzip der freien Arztwahl. Dieses sieht vor, dass man sich überall in ärztliche Behandlung begeben darf. Dem steht aber das Wiener Krankenanstaltengesetz mit seiner einschränkenden Regelung gegenüber. „Damit verstößt die Wiener Regelung gegen das Bundesgesetz und wäre damit verfassungswidrig“, sagt der Experte. Die möglichen Konsequenzen? „Wenn der Verfassungsgerichtshof der Meinung ist, dass die aktuelle Regelung verfassungswidrig ist, dann wäre diese damit aufgelöst und es gäbe die Wiener Regelung nicht mehr. “ Wiener Spitäler dürften in dem Fall Patienten aus anderen Bundesländern nicht mehr abweisen.