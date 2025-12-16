Sie gehören zu den heißen Kartoffeln in der aktuellen gesundheitspolitischen Debatte: die Gastpatientinnen und Gastpatienten aus den Bundesländern in der Bundeshauptstadt Wien. SPÖ-Bürgermeister Michael Ludwig hatte im September in der Debatte um die Gastpatienten aus der Ostregion in Wien eine härtere Gangart eingeschlagen: 610 Millionen Euro müsse Wien nach Abzug der Finanzausgleichsmittel selbst finanzieren.

Unterlegt hat er das mit zwei weiteren Zahlen: 40 Prozent aller Gastpatienten würden in Wien behandelt werden, nur acht Prozent aller Gastpatienten in Österreich seien hingegen Wiener und werden also in einem Spital außerhalb der Hauptstadt behandelt.

NÖ baut weiter Druck auf

Seither wird in dieser Frage auf politischer Ebene um Lösungen gerungen. Vor allem aus Niederösterreich gibt es starken Druck, die ÖVP-FPÖ-Regierung hat in dieser Frage zuletzt sogar einen Rechtsanwalt beauftragt, alle rechtlichen Möglichkeiten „bis hin zu einer Klage“ zu prüfen. Und das zu einer Zeit, wo zwischen dem Wiener SPÖ-Gesundheitslandesrat Peter Hacker und ÖVP-NÖ-Spitalslandesrat Anton Kasser intensive Verhandlungen laufen.

Die ÖVP NÖ gießt nun neuerlich Öl ins schon längst lodernde Feuer. Mit Bezug auf einen niederösterreichischen Krebspatienten aus dem Wiener Umland, der laut einem Bericht der Kronenzeitung nach „jahrelanger und guter Versorgung im Wiener AKH“ sich nun für Nachbehandlungen seiner Operationen ein Spital in Niederösterreich suchen müsse.