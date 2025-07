Gasgebrechen im Kopf: Schwitzen, aber dafür leben

Ich gehe momentan besonders gerne arbeiten. Ja, wirklich! Solange ich nur warme Socken für die sommerlichen Schlapfen und einen Pulli im Büro gebunkert habe, friert es sich am klimatisierten Newsdesk nicht ganz so sehr. Komme ich dann nach Hause, so zergehe ich wie alle anderen auch. Aber noch eine ganz andere Gefahr als die Hitze lauert hier auf mich: die Gastherme. Noch schlimmer als der Schweißausbruch im Liegen ist nämlich der Angstschweiß, der mir (fast angenehm) kalt den Rücken runterrinnt. In weiser Voraussicht auf den klimaerwärmten Sommer habe ich nämlich bereits vor Monaten eine mobile Klimaanlage angeschafft. Sie wissen, so eine mit dickem weißem Schlauch nach außen.

Geruchlos, geschmacklos Bei der letzten Rauchfangkehrer-Begehung aber kam das böse Erwachen. Der Mann in hitzeunverträglichem Schwarz erklärte mir nämlich, es kann zu einem gefährlichen Unterdruck in der Wohnung kommen, sollte so ein Klimagerät in Kombination mit einer Gastherme in Betrieb sein. Wer dann auch noch duschen geht … Seine Miene verfinsterte sich. Die Warnung kam an. In diesem Moment nistete sich die Kohlenmonoxid-Angst mietfrei bei mir ein. Der Gastod ist ein geruchloser.