Chiliöl und Hedonismus: Wiener sind ganz wild auf Betäubendes

Kulinarisch versierte Wienerinnen und Wiener sind gerade ganz wild auf "Mala"-Geschmack. Was zur Hölle…? – Ganz recht, denn mit Hölle hat es tatsächlich entfernt etwas zu tun. "Mala" ist mindestens so heiß und so scharf wie das Fegefeuer.

Konkret geht es aber um die traditionelle Gewürzmischung aus der chinesischen Sichuan-Küche, in Form von flammend-rotem Chiliöl. Hauptakteur: der Sichuan-Pfeffer. Dieser entfaltet sich prickelnd, betäubend und scharf im Mund. Die Zungenregion, die dieses Gewürz erkennt, muss zwar erst noch entdeckt werden, nichtsdestotrotz lässt es wienerische Zungen so richtig erzittern. Das macht wiederum süchtig, fast wie es die Störrigkeit eines guten Parfums tut.