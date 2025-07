Fast hundert Schaulustige jeden Alters bilden bunte Kränze um die bespielten Platten. Die Staunenden sitzen gut vorbereitet auf ihren Campingsesseln und wiegen bunte Becher und Stanley-Cups wie Babys in ihren Armen. Andere lungern am Boden – wo man gerade noch Platz findet, steht man. Dazwischen quetschen sich selbst gebastelte Fan-Banner mit Herzchen und Spieler-Namen. Auch die gezeigte Fashion kann mithalten: sportliche Dressen, Vintage-Mode nach dem letzten Schrei und eben, was man gerade anhatte, als man zufällig beim Happening im Tigerpark picken blieb. Es riecht nach Schweiß, Tränensalz und aufgeheiztem Asphalt.

Es geht hin und her: ping, pong, dann wieder ping und noch mal pong bis dann, uh …! Punkt gemacht. Jubel, Klatschkonzerte und Zwischenrufe lassen den Tigerpark im 8. Wiener Gemeindebezirk vibrieren. So voll wie beim Tischtennis-Großevent "Tigerpark Open" ist die überschaubare Anlage selten. Hier spielen neben Laien nämlich auch wahre Tischtennis-Gottheiten, die sich die Bälle nur so um die Ohren fetzen.

Die Josefstadt lebt

So lebendig war die Josefstadt schon lange nicht mehr, hebt so eine Championship den angestaubten Bezirk der Greise doch noch einmal aus seinem Grab heraus. Es geht hier nämlich regelmäßig heiß hin und her. Mehrmals wöchentlich gibt es verschiedene Trainings, Challenger und Schnupperrunden rund um Tischtennis. Will doch der Verein "Umdi Tischtenniskultur" ebendiese in Wien fördern. Dabeisein kann, wer mag.

Ein Ziel ist es, Menschen aus allen gesellschaftlichen Ecken miteinander zu verbinden. Schließlich zählt hier nicht, ob der Schläger elegant geschwungen wird, sondern eben, wer am Ende punktet. Die Veranstalter sehen die Platte nämlich als "Begegnungszone" – und ja, in dem Bereich muss es wie auf der Mahü nicht immer nur harmonisch zugehen. Ergo: gesunde Konfrontation. Auf dass die Spiele und das beruhigende Hin und Her nur niemals enden mögen...