Gasthaus Stafler in Wien sucht dringend einen Nachfolger

Wiener-Südtiroler Flair

Zwischen Ruckergasse und Schönbrunn, nur ein paar Schritte von der U4-Station Meidling entfernt, liegt in der Ehrenfelsgasse 4 das Gasthaus, das von Georg und Marie Stafler die letzten 15 Jahre als Südtiroler Wirtshaus geführt wurde. „Unsere Stammgäste sind alle sehr traurig. Es gibt ja gar nicht mehr so viele klassische Wiener Vorstadtgasthäuser“, sagt Georg Stafler im Gespräch mit dem KURIER. Man hört, wie er dem Lokal verbunden ist. „Wir sind in der Geschichte des Lokals, die mindestens 100 Jahre zurückreicht, erst die dritte Familie, die es führt.“