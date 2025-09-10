Grätzl-Treffpunkt: Neue Betreiber für beliebtes Gasthaus in Aspern

Aspern fühlt sich stellenweise wie eine ewig andauernde Baustelle an: Seestadt, Stadtstraße oder das neuste Bauprojekt "Oberes Hausfeld" - das Gebiet ist für die Stadt Wien eines der wichtigsten Stadtentwicklungsgebiete .

Um hier noch die Ruhe der Vorstadt zu finden, muss man von den Hauptverkehrsrouten runter, biegt zum Beispiel An den Alten Schanzen ein. Zugegeben, zufällig kommt man hier eher nicht vorbei und das weiß man auch beim "Schanzinger" an Hausnummer 51.

Seit 1968 existiert hier ein Gasthaus für die Nachbarschaft aus Kleingartenvereinen und Einfamilienhäusern. Auf sie ist auch das Angebot zugeschnitten, man ist gut etabliert und will es bei den Anrainern auch bleiben - aber nicht nur.

Mehr Gäste aus anderen Bezirken

Das Gasthaus wurde im Juni neu übernommen, zum neuen Führungsteam gehört auch Josef Cevik, gewerberechtlicher Geschäftsführer sowie Inhaber der Alten Kaisermühle und des Saloons im Donauzentrum. Ansprechen will er verstärkt auch eine jüngere Zielgruppe sowie Gäste aus anderen Bezirken.