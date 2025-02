21-Jähriger in Ottakring mit Messerschleifer verletzt

Ein 21-Jähriger ist am Sonntagabend auf der Thaliastraße in Wien-Ottakring von einem anderen Mann mit einem Messerschleifer schwer verletzt worden.

Der Fußgänger bekam auf einmal Schläge auf den Hinterkopf und wollte diese abwehren, woraufhin er mit dem Gegenstand auch an Arm und Handgelenk getroffen und verletzt wurde.

Mehrere Zeugen hatten kurz vor Mitternacht den Notruf gewählt. Der Cousin des Verletzten hielt den 49-Jährigen bis zum Eintreffen der Polizei fest. Der 21-Jährige lag mit mehreren Hiebverletzungen am Hinterkopf am Boden und wurde von der Berufsrettung Wien versorgt und in ein Spital gebracht. Lebensgefahr bestand nicht.

Der 49-Jährige wurde festgenommen und wegen des Verdachts der absichtlichen schweren Körperverletzung angezeigt. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde er in eine Justizanstalt gebracht.