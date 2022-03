Fünf mutmaßliche Drogendealer in Wien auf frischer Tat ertappt

In gleich drei Fällen konnten Beamte der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität am Mittwoch mehrere mutmaßliche Dealer in den Wiener Bezirken Favoriten und Meidling schnappen.

Zuerst beobachtete die Polizei gegen Mittag zwei junge Männer im Alter von 21 und 23 Jahren, wie sie vermutlich Cannabis verkauften. In weiterer Folge wurde ihre Wohnung durchsucht, in der ein 31-Jähriger angetroffen wurde.

Der mutmaßliche Komplize dürfte versucht haben, Drogen zu entsorgen. Weiters soll er einen Beamten geschlagen und verletzt haben. Bei den drei Männern konnten knapp 750 Gramm Cannabis, Kokain und Heroin sowie 1.070 Euro in Bar sichergestellt werden. Alle drei Österreicher wurden festgenommen.

Drogen am Reumannplatz verkauft

Einen weiteren Fall in Favoriten gab es am Reumannplatz, wo ein 31-jähriger Afghane festgenommen wurde. Er soll Rauschgift an mutmaßliche Drogendealer geliefert haben. Bei ihm und in seiner Wohnung wurden 60 Gramm Heroin, eine Tablette Ecstasy und 1.960 Euro Bargeld sichergestellt.

Des Weiteren wurde ein 21-jähriger Serbe in der Hetzendorfer Straße in Wien-Meidling festgenommen, der in Verdacht steht, Drogen an mutmaßliche Dealer geliefert zu haben. Bei dem jungen Mann wurden knapp 50 Gramm Heroin sowie 1.070 Euro in Bar sichergestellt.

Verpassen Sie keine Nachricht wie diese mit dem KURIER-Blaulicht-Newsletter: