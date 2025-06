Fünf Jahre Verzögerung.: Das lange Warten auf die neue U4

Dabei stand am Anfang noch ein anderer Superlativ. Blick zurück zum 21. August 2013: Die damalige SPÖ-Finanzstädträtin Renate Brauner präsentiert flankiert von Ex-Wiener-Linien-Boss Günter Steinbauer nichts Geringeres als „die größte Modernisierung in der Geschichte der Wiener U-Bahn“.

Von den Kosten her reichte das Gesamtprojekt nahe an einen echten U-Bahn-Neubau heran: 335 Millionen Euro wurden damals an nötigen Ausgaben genannt. Eine Summe, die aber nicht halten wird.

Umfangreichere Arbeiten nötig

Wie erklären die Wiener Linien heute den massiven Zeitverzug und die Salamitaktik in der Kommunikation? „In den detaillierten Untersuchungen, die erst während der Arbeiten möglich sind, hat sich gezeigt, dass abschnittsweise umfangreichere Modernisierungen erforderlich sind, wie beispielsweise die Sanierung der Tunnelbauwerke zwischen Schwedenplatz und Friedensbrücke“, so eine Sprecherin. Da die Arbeiten in den Ferien durchgeführt würden, „ergibt sich auf die Jahre gesehen eine längere Projektlaufzeit“.

Interessant sind die Kosten: Man investiere „über 300 Millionen Euro, dieses Budget wird auch mit den laufenden Arbeiten eingehalten“. Dabei hat der Rechnungshof schon 2018 379 Millionen an Gesamtkosten – also 44 Millionen mehr – errechnet.

Und der Baukostenindex ist seit 2020 um mehr als ein Drittel in die Höhe geschossen. Man darf also auf die Endabrechnung gespannt sein. Und ganz fertig ist das U4-Projekt damit immer noch nicht: In den kommenden Jahren müssen weitere Bahnsteige und Gleistrassen saniert werden – Sperren sollen aber „deutlich kürzer ausfallen“, so die Sprecherin.

Umweg mit E4 und D

In diesem Sommer müssen sich die U4-Fahrgäste zwischen Schottenring und Friedensbrücke jedenfalls mit der Sperre, die es nicht mehr geben sollte, herumschlagen. Am Schottenring ist zumindest alles gut angeschrieben, Mitarbeiter helfen ratlos blickenden Gästen rasch weiter.