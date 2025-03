Fünf Jahre Haft für "Gewaltexzess" am Bahnhof Wien-Floridsdorf

Weil er in der Nacht auf den 21. Dezember 2024 ohne nachvollziehbaren Grund am Bahnhof Wien-Floridsdorf einen 68-Jährigen in einem Wartehäuschen attackiert und mit Schlägen und Tritten lebensgefährlich verletzt haben soll, ist ein 26-jähriger Mann am Montag am Landesgericht zur Verantwortung gezogen worden. Ein Schöffensenat verhängte über den bisher Unbescholtenen wegen absichtlicher schwerer Körperverletzung eine fünfjährige Freiheitsstrafe. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.