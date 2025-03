Familien-Drama im Urlaub: Mutter und 2 Kinder starben bei U-Boot-Unglück

Die Unglücksursache bleibt zunächst ein Rätsel

Das Boot gehört laut der ägyptischen Staatszeitung Al-Achbar al-Jum dem Unternehmen Sindbad Submarines. Auf dessen Website hieß es, das Touristen-U-Boot könne 44 Passagiere bis zu 25 Meter unter die Wasseroberfläche transportieren. "Nach ersten Informationen wurden die meisten Menschen an Bord gerettet und in ihre Hotels oder in Krankenhäuser in Hurghada gebracht", teilte das russische Konsulat mit. Insgesamt 39 Touristinnen und Touristen seien geborgen worden. Es wurden demnach keine Passagiere oder Besatzungsmitglieder mehr vermisst.

Für Donnerstag war ein klarer Tag vorhergesagt worden mit überdurchschnittlich starkem Wind, aber bester Sicht unter Wasser. Die Unglücksursache blieb zunächst unklar.