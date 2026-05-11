Freispruch für Mann nach Missbrauchsvorwürfen von 12-Jähriger

Ein fortgesetzter Missbrauchsprozess am Landesgericht Wien hat am Montag mit einem Freispruch im Zweifel für einen 32-Jährigen geendet. Eine 13-Jährige hatte dem Dealer vorgeworfen, er habe sie im September 2025 missbraucht.

Im Gegenzug seien der damals Zwölfjährigen Drogen versprochen worden. Ihre und die Aussagen ihrer 15-jährigen Freundin, die am ersten Verhandlungstag im März als Zeugin aussagte, enthielten aus Sicht des Schöffensenats allerdings zu viele Widersprüche.

"Sehr überzeugend waren Sie auch nicht", sagte der Vorsitzende Richter zum Angeklagten in der Urteilsbegründung. Der schlug vor sichtlicher Erleichterung die Hände über dem Kopf zusammen. Die Vorwürfe hatte er stets abgestritten.

Die Sache sei "sehr schwierig" gewesen, fuhr der Richter fort. Die beiden Mädchen hatten geschildert - das mutmaßliche Opfer unter Ausschluss der Öffentlichkeit -, wie sie vom Angeklagten beim Westbahnhof angesprochen worden waren und dieser im Gegenzug von Drogen mit ihnen habe schlafen wollen. Die damals Zwölfjährige soll sich dann dazu bereit erklärt haben.

DNA-Gutachten fand keine Spuren des Angeklagten

In den Aussagen der beiden habe es allerdings Widersprüche im Ablauf gegeben, wie der Richter erklärte. Beispielsweise hätten die Zeuginnen unterschiedliche Angaben dazu gemacht, ob das Alter der damals Zwölfjährigen vor dem vorgeworfenen Geschlechtsverkehr ein Thema gewesen sein soll. Auch erkannte die 15-Jährige den Angeklagten nicht wieder. Hinzu kam, dass ein DNA-Gutachten zwar die Spuren mehrerer Männer am Körper des Kindes feststellte - keine davon allerdings vom Angeklagten stammte.