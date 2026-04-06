Freigänger saß unter Drogeneinfluss am Steuer

Ein Freigänger aus einer Justizanstalt ist Sonntagmittag in der Wallgasse in Wien-Mariahilf durch Suchtmittel beeinträchtigt am Steuer eines Pkw erwischt worden. Laut Polizeisprecher Philipp Haßlinger hatten die Beamten des Stadtpolizeikommandos Margareten bereits zuvor bei dem geparkten und zu diesem Zeitpunkt leeren Wagen eine offene Tür gefunden und eine Nachricht in die Windschutzscheibe gesteckt.

Als sie später erneut vorbeifuhren, sahen sie den 40-Jährigen im Auto. Sie beobachteten, wie er den Pkw in Betrieb nahm, augenscheinlich aber unter Drogeneinfluss stand. Sie nahmen ihn mit. Ein Amtsarzt bestätigte die Suchtmittelbeeinträchtigung.