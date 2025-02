Berufliche Perspektiven für Frauen: Wien investiert in neue Arbeitsstiftung

In Wien gibt es eine neue Frauenarbeitsstiftung zur Unterstützung weiblicher Arbeitsloser ohne Berufsausbildung. Der Fokus liegt auf dem Wiedereinstieg in eine Arbeit .

"Weiterer Mosaikstein für Gleichberechtigung"

Der als möglicher SPÖ-Minister gehandelte derzeitige Wiener Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke erinnerte in einer Aussendung, dass ohne Berufsausbildung das Risiko der Arbeitslosigkeit rund drei Mal höher ist als mit einem Lehrabschluss. Da eine gute Ausbildung der Schlüssel zu besser bezahlten Jobs und neuen Perspektiven am Arbeitsmarkt sei, ermöglichten waff und AMS mit der Frauenstiftung Wien eine Berufsausbildung und Unterstützung beim Einstieg oder Wiedereinstieg in einen Job. "Die Frauenarbeitsstiftung ist dabei ein weiterer Mosaikstein für die Gleichberechtigung der Frauen in allen Lebensbereichen", so Vizebürgermeisterin und Frauenstadträtin Kathrin Gaál (SPÖ).