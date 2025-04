Frau in Wien mit Stichwaffe attackiert: Hinweise erbeten

Seinen Namen verdankt der Bezirk dem Bach Als. Im Jahr 2024 lebten am Alsergrund 41.631 Personen. Im Bezirk befinden sich die meisten Studierendenheime in ganz Wien, 6.302 Studierende lebten 2024 dort. Am Alsergrund liegt außerdem der Campus der Universität Wien, der größten Universität im deutschsprachigen Raum. Der heutige Campus war früher Standort des alten Allgemeinen Krankenhauses, das schon 1783 eingerichtet wurde. Auch das neue Allgemeine Krankenhaus, das auch die Medizinische Universität beherbergt, befindet sich heute noch am Alsergrund. Bezirksvorsteherin ist Saya Ahmad (SPÖ).