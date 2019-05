Frau eingesperrt, verprügelt und vergewaltigt: 10 Jahre Haft

Auf Sekt eingeladen

Der Mann hatte sein Opfer am Abend des 24. April bei der U-Bahn-Station Philadelphiabrücke kennengelernt. Er sprach sie an und lud sie zu einer Flasche Sekt in die stillgelegte Bar seiner Schwester in Wien-Liesing einlud. Als die beiden im Lokal ankamen, sperrte der Rumäne bereits die Tür zu. Als die Frau das mitbekam, wollte sie gehen, doch der Beschuldigte wollte weiter trinken.