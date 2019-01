Frau bricht Grapscher die Nase: Afghane bleibt asylberechtigt

Asylberechtigter

Der 20-jährige Verdächtige soll am Silvesterpfad am Rathausplatz zuvor auch schon andere Frauen begrapscht haben.Der Mann aus Afghanistan ist in Österreich asylberechtigt. Das bedeutet, dass er in Österreich anerkannt wurde. Eine mögliche Verurteilung wegen sexueller Belästigung würde nichts an seinem Asylstatus ändern und er könnte trotzdem hier bleiben.

Gegen ihn wurde eine Anzeige nach dem sogenannten „Po-Grapsch-Paragraf“ erstattet. Das Gesetz zu sexueller Belästigung und öffentlichen geschlechtlichen Handlungen trat erst im September 2017 in Kraft. Bei einer Verurteilung drohen dem jungen Mann eine Freiheitsstrafe von bis zu sechs Monaten oder eine Geldstrafe von bis zu 360 Tagessätzen.