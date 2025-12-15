Sanierungsstau: FPÖ fordert Neuorganisation von Wiener Wohnen

Die FPÖ Wien hat am Montag die Wohnpolitik der rot-pinken Stadtregierung bei einem Medientermin kritisiert. Wiener FPÖ-Chef Dominik Nepp bemängelte dabei speziell die Organisation von Wiener Wohnen.

Das "Hauptproblemkind", wie Nepp die das städtische Wohnungsunternehmen nannte, müsse neu organisiert werden. "Mieter können sich das Leben kaum leisten", sagte er. In den Wiener Gemeindebauten gebe es einen erheblichen Sanierungsstau, Mieten seien aber erst inmitten der Teuerungswelle eingefroren worden.

Defizit trotz steigender Einnahmen

Gleichzeitig wurde auch die Kostenstruktur des Unternehmens kritisiert. Wiener Wohnen arbeite defizitär - trotz steigender Einnahmen. Bestätigt wurde dieser Aspekt laut Nepp auch vom Stadtrechnungshof. Die vorhandene Doppelstruktur des Wohnungsunternehmens, bestehend aus Kundenservice und der Wiener Wohnen Hausbetreuung, sei kostspielig. Der Personaleinsatz habe dort stark zugenommen.