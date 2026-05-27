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Wien

Baustart: Radweg-Lücke in Floridsdorf wird geschlossen

In Floridsdorf fiel der Startschuss für den Bau eines ein Kilometer langen Radabschnitts. Auch Bäume werden gepflanzt.
27.05.2026, 14:20

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Neuer Radweg

Die Radweg-Lücke in der Brünner Straße soll endlich geschlossen werden: Verkehrs- und Planungsstadträtin Ulli Sima, Bezirksvorsteher Georg Papai (beide SPÖ) und Neos-Umweltsprecherin Angelika Pipal-Leixner gaben am Mittwoch den offiziellen Startschuss für den rund einen Kilometer langen Abschnitt.

Er reicht vom Spitz entlang der Brünner Straße bis zur Karl-Schäfer-Straße und schließt damit künftig an beiden Enden an bestehende Radwege an und bildet einen wichtigen Lückenschluss im Hauptradverkehrsnetz.

Spatenstich Brünner Stra?üe

Neos-Umweltsprecherin Angelika Pipal-Leixner, SPÖ-Planungsstadträtin Ulli Sima und SPÖ-Bezirksvorsteher Georg Papai gaben heute den Startschuss für den Bau des neuen Radwegs auf der Brünner Straße in Floridsdorf.

Damit entsteht eine 2,5 Kilometer lange und sichere Radverbindung vor der Floridsdorfer Brücke durch das Zentrum des Bezirks bis zur Shuttleworthstraße. 

Fertigstellung bis Mai 2027 mit mehr Grün

Mitgedacht habe man auch an die Begrünung: Entlang der Brünner Straße werden 23 Bäume gepflanzt und mit automatischer Bewässerung ausgestattet. Versprochen werden 275 Quadratmeter neue Grünflächen.

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Der Radweg soll im Mai 2027 fertig werden. Und da man ohnehin schon umbaut, werden im Zuge der Umgestaltungsarbeiten auch notwendige Fahrbahninstandsetzungen durchgeführt.

Radsport Floridsdorf
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