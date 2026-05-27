Baustart: Radweg-Lücke in Floridsdorf wird geschlossen

Die Radweg-Lücke in der Brünner Straße soll endlich geschlossen werden: Verkehrs- und Planungsstadträtin Ulli Sima, Bezirksvorsteher Georg Papai (beide SPÖ) und Neos-Umweltsprecherin Angelika Pipal-Leixner gaben am Mittwoch den offiziellen Startschuss für den rund einen Kilometer langen Abschnitt.

Er reicht vom Spitz entlang der Brünner Straße bis zur Karl-Schäfer-Straße und schließt damit künftig an beiden Enden an bestehende Radwege an und bildet einen wichtigen Lückenschluss im Hauptradverkehrsnetz.