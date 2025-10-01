Ein Floridsdorfer Wahrzeichen mit genug Strahlkraft für ganz Wien

Floridsdorf hat ein neues Wahrzeichen. Das sagte Georg Papai, Bezirksvorsteher des besagten Bezirks, am Dienstagabend bei der Eröffnung des von André Heller kuratierten Kunstparks bei der Alten Donau. Er ist in vielerlei Hinsicht ein Sinnbild dafür, dass – bei aller Herausforderung, bei allem Spardruck, bei all der erdrückenden Schwere – nicht alles schlecht ist. Im Gegenteil: Dass auch etwas gelingen kann, sogar in mehrfacher Hinsicht.

Die Kosten sind zum Beispiel wesentlich niedriger, als vom Gemeinderat freigegeben waren. Statt 20 Millionen Euro wird weniger als die Hälfte benötigt. Gleichzeitig ist es ein Vorzeigebeispiel, wie ein PPP-Projekt, also eine Kooperation zwischen einem privaten Unternehmen und der öffentlichen Hand, gelingen kann. Zuletzt hab es bei anderen geplanten PPP-Projekten in Wien Probleme. Man denke nur an den bis heute nicht umgesetzten Fernbusterminal. Mit dem Kunstpark am Mühlschüttel haben Stadt Wien und die Unicredit Bank Austria aber gezeigt, wie es geht. Die Bauzeit war auch in neun Monaten erledigt.