Fine Dining in Wien: Hoher kulinarischer Besuch aus Brasilien

Schon seit einiger Zeit zeigt die lateinamerikanische Kulinarik in Wien gehörig auf. Das alte Tex-Mex-Image hat man abgelegt – und führt hierzulande vor, dass die Küchen des Kontinents zu den derzeit spannendsten und innovativsten der Welt zählen.

Mit verantwortlich zeichnet dafür Kias Burget, der zuletzt gemeinsam mit seinem Partner im wiedereröffneten (griechischen) „Kafeneon“ für Furore gesorgt hat. Jetzt ist er zurück in seinem Stamm-Restaurant „Kias“ im 6. Bezirk, in dem er brasilianisches Fine Dining bietet – und in regelmäßigen Abständen zur „Brazilian Table“ lädt.

Das Konzept: An wenigen ausgewählten Tagen begrüßt er in der Gumpendorfer Straße einen Gast-Starkoch aus seiner alten Heimat und bestreitet mit ihm den Abend. Erst im Oktober war Shooting-Star Caio Soter, Begründer des „Pacato“, mit nordbrasilianischen Spezialitäten zu Gast. Zur nächsten „Brazilian Table“ reisen sogar zwei Gäste nach Wien an: Am 12. und 13. November kochen Fabrício Lemos und Lisiane Arouca vom Restaurant „Origem“ in Salvador im „Kias“ auf.