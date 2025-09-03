Finanzpolizei kontrolliert Labubu-Store in Wien: Mehrere Strafanzeigen

Der Hype um die Monster-Plüschfiguren "Labubu" aus China ist längst auch in Wien angekommen. Die Finanzpolizei im Amt für Betrugsbekämpfung hat sich nun einen einschlägigen Pop-up-Store in der Innenstadt vorgeknöpft und prompt Verstöße gegen arbeitsmarktrechtliche Bestimmungen sowie einen vollstreckbaren Abgabenrückstand von knapp 3.300 Euro festgestellt, so das Finanzministerium am Mittwoch. Zudem bestehe der Verdacht, dass womöglich eigentlich "Lafufus" verkauft wurden.

Das ausgewählte Pop-up-Geschäft biete seit diesem Sommer die via Internet gehypten "Labubus" an - oder unter Umständen eben auch "Lafufus", die sofort nach dem großen Verkaufserfolg den Markt überschwemmenden Fälschungen. "In diesem Zusammenhang wird es weitere Ermittlungen geben", hielten die Finanzpolizisten fest. Die Kontrolle sei nach einer Anzeige des Marktamts durchgeführt worden. Mehrere Verstöße Ein Mitarbeiter, pakistanischer Staatsbürger, war als geringfügig beschäftigt angemeldet, hatte aber keine gültige Beschäftigungsbewilligung nach dem Ausländerbeschäftigungsgesetz (AuslBG). Der Shop-Manager und der Geschäftsführer konnten keine Aufzeichnungen über die Arbeitszeiten der Angestellten vorlegen.