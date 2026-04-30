Krieau-Feuer: Ermittler bestätigen Brandstiftung durch 32-Jährigen

Ein in der Vorwoche entstandenes Feuer in den Stallungen des Trabrennvereins Krieau in Wien-Leopoldstadt war Brandstiftung. Laut Polizeisprecherin Anna Gutt kam es in den frühen Morgenstunden des 21. April in den teilweise unter Denkmalschutz stehenden Gebäuden zu dem Brand.

Die Berufsfeuerwehr löschte die Flammen und brachte sechs unmittelbar gefährdete Pferde in Sicherheit. Menschen oder Tiere kamen nicht zu Schaden, es entstand erheblicher Sachschaden an den Gebäuden.