Festnahme: Vater soll Kinder und Freundin geschlagen haben

Am Sonntagvormittag konnte die Polizei einen 47-jährigen Inder festnehmen, der von seiner 41-jährigen Lebensgefährtin beschuldigt wird, sie und ihre drei gemeinsamen Kinder über Jahre hinweg regelmäßig geschlagen zu haben. Die Frau untermauerte ihre Aussage damit, dass sie den Polizisten an der elfjährigen Tochter und an sich selbst leichte Hämatome zeigte. Gegen den Beschuldigten wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen.

Notruf-Nummern bei Gewalt

Der Polizei-Notruf 133 ist jederzeit für Personen, die Gewalt wahrnehmen oder von Gewalt betroffen sind, erreichbar. Auch der 24-Stunden Frauennotruf (01/71719) und der Frauenhaus-Notruf des Vereins Wiener Frauenhäuser (05 77 22) sind rund um die Uhr besetzt.“ Das Landeskriminalamt Wien, Kriminalprävention, bietet zusätzlich Beratungen unter der Hotline 0800/216346 an.

Verpassen Sie keine Nachricht wie diese mit dem KURIER-Blaulicht-Newsletter: