Festnahme: Vater bedrohte offenbar elfjährigen Sohn in Wien mit Messer

Ein Vater soll am Mittwoch in Wien nach einem eskalierten Streit seinen elf Jahre alten Sohn geschlagen und mit einem Messer bedroht haben. Auslöser soll ein Polizei-Brief gewesen sein, in welchem der Bub des Ladendiebstahls beschuldigt wird. Nähere Details zu dem Sachverhalt konnte die Polizei am Donnerstag auf APA-Anfrage nicht geben. Die Familie war zuvor nicht amtsbekannt.

Beamte des Stadtpolizeikommandos Döbling wurden Mittwoch am späten Nachmittag in die Wohnung der Familie in Wien-Döbling gerufen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte zeigte sich der 62-jährige Österreicher nicht geständig. Der ebenfalls anwesende 15-jährige Sohn belastete seinen Vater allerdings ebenfalls. Er gab an, selbst auch geschlagen worden zu sein. Die Mutter war in der Zeit des Zwischenfalls nicht zu Hause.