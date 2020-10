Festnahme nach 60 Diebstählen: Ehepaar verursachte 250.000 Euro Schaden

Es waren intensive Ermittlungen des Landeskriminalamts, die schließlich am 8. Oktober in der Wattgasse in Wien-Ottakring zur Festnahme von zwei mutmaßlichen Serientätern geführt haben. Eine 34-jährige Frau und ihr 38-jähriger Komplize, beide slowakische Staatsbürger, arbeiteten für eine Reinigungsfirma in Wien und sollen während der Arbeit mehrere Firmen bestohlen haben. Für die Diebstähle sollen sie auch Schlüssel genutzt haben, die ihnen anvertraut wurden.

Privatdetektiv filmte die Verdächtigen

Eine der Firmen wurde misstrauisch und hatte deswegen einen Privatdetektiv engagiert, der Überwachungskameras installierte. Die Aufnahmen zeigen laut Polizei, wie das Ehepaar Wertgegenstände aus der Firma entwendete. Insgesamt wurden dem Paar 60 ähnliche Straftaten nachgewiesen, teilt die Polizei mit. Der Schaden beträgt laut einem Polizeisprecher über 250.000 Euro.

Gegen den Mann soll außerdem bereits ein Aufenthaltsverbot in Österreich bestanden haben, da er schon in der Vergangenheit ähnliche Delikte begangen haben soll. Der 38-Jährige wurde in eine Justizanstalt gebracht, seine Frau auf freiem Fuß angezeigt.

