Festnahme: Mann soll von Bekanntem bestohlen und bedroht worden sein

Ein 49-Jähriger kam am Sonntagabend in eine Polizeiinspektion, weil ihm laut eigenen Angaben von einem Bekannten im Bereich der Märzstraße Geld gestohlen worden sein soll. Der 37-jährige Beschuldigte soll das Opfer in den vergangenen Tagen zudem mit einem Messer verletzt und mit dem Umbringen bedroht haben.

Der Tatverdächtige wurde an seiner Wohnadresse angetroffen und zur Einvernahme in eine Polizeiinspektion mitgenommen. Anschließend wurde er nach fremdenrechtlichen Bestimmung festgenommen.

Da das Opfer immer noch über Schmerzen klagte, wurde es von der Berufsrettung in ein Krankenhaus gebracht.

Verpassen Sie keine Nachricht wie diese mit dem KURIER-Blaulicht-Newsletter: