Messerstiche in Favoriten: Mann lag blutend auf offener Straße

Die Polizei wurde am frühen Dienstagmorgen wegen eines stark blutenden Mannes auf offener Straße in die Troststraße in Favoriten gerufen. Der Mann soll laut Rettungsdienst durch Messerstiche lebensgefährlich verletzt worden sein. Das Opfer war bewusstlos und konnte selbst keine Angaben zum Vorfall machen.

Weil das Opfer, ein Marokkaner, bereits amtsbekannt ist, führte die Spur in eine Wohnung in der Troststraße, wo Tatverdächtige vermutet wurden. Gemeinsam mit Kräften der WEGA wurde daher noch in den Morgenstunden eine Hausdurchsuchung an der Adresse durchgeführt.