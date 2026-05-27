Messerstiche in Favoriten: Mann lag blutend auf offener Straße
Die Polizei wurde am frühen Dienstagmorgen wegen eines stark blutenden Mannes auf offener Straße in die Troststraße in Favoriten gerufen. Der Mann soll laut Rettungsdienst durch Messerstiche lebensgefährlich verletzt worden sein. Das Opfer war bewusstlos und konnte selbst keine Angaben zum Vorfall machen.
Weil das Opfer, ein Marokkaner, bereits amtsbekannt ist, führte die Spur in eine Wohnung in der Troststraße, wo Tatverdächtige vermutet wurden. Gemeinsam mit Kräften der WEGA wurde daher noch in den Morgenstunden eine Hausdurchsuchung an der Adresse durchgeführt.
In der Wohnung wurden zwei Tatverdächtige im Alter von 31 und 36 Jahren vorläufig festgenommen. Zwei in der Wohnung anwesende Frauen gaben an, dass es gestern früh vor der Tat zu einem Streit zwischen dem späteren Opfer und den zwei Algeriern in der Wohnung gekommen sei. Dabei sollen auch Drogen konsumiert worden sein.
Die Messerstiche, die sich laut den Ermittlungen auf der Straße ereignet haben sollen, hätten sie jedoch nicht gesehen, wie die zwei Frauen aussagten. Die beiden Tatverdächtigen befinden sich in Polizeigewahrsam. Das Opfer soll sich nicht mehr in Lebensgefahr befinden. Weitere Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern an.
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