Mit Umbringen gedroht: Mann (27) schlägt schwangerer Ehefrau (23) ins Gesicht
Ein 27-jähriger Mann ist am Samstagvormittag in Wien-Favoriten vorläufig festgenommen worden, nachdem er seiner schwangeren Ehefrau ins Gesicht geschlagen und sie mit dem Umbringen bedroht haben soll. Wie die Landespolizeidirektion am Sonntag mitteilte, war den Tätlichkeiten eine verbale Auseinandersetzung vorangegangen. Die 23-Jährige wurde leicht verletzt.
Der Mann wurde von alarmierten Polizeikräften im Stiegenhaus des Wohnhauses angetroffen. Er war zu den ihm vorgeworfenen Gewalttätigkeiten geständig. Gegen ihn wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen. Die 23-Jährige wurde von der Berufsrettung Wien in ein Krankenhaus gebracht.
In Österreich finden Frauen, die Gewalt erleben, unter anderem Hilfe und Informationen bei folgenden Adressen:
- Frauen-Helpline: online unter frauenhelpline.at und telefonisch unter 0800-222-555
- Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser (AÖF): online unter aoef.at
- Frauenhaus-Notruf: unter 057722
- Österreichischen Gewaltschutzzentren: 0800/700-217
- Polizei-Notruf: 133
Hilfsangebote für Personen mit Suizidgedanken und deren Angehörige bietet das Suizidpräventionsportal des Gesundheitsministeriums. Auf der Webseite finden sich Kontaktdaten von Hilfseinrichtungen in Österreich.