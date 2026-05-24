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Wien-Favoriten

Mit Umbringen gedroht: Mann (27) schlägt schwangerer Ehefrau (23) ins Gesicht

Der 27-jährige Afghane wurde vorläufig festgenommen. Gegen ihn wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen.
24.05.2026, 11:44

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Polizistin vor Polizeiauto mit Blaulicht.

Ein 27-jähriger Mann ist am Samstagvormittag in Wien-Favoriten vorläufig festgenommen worden, nachdem er seiner schwangeren Ehefrau ins Gesicht geschlagen und sie mit dem Umbringen bedroht haben soll. Wie die Landespolizeidirektion am Sonntag mitteilte, war den Tätlichkeiten eine verbale Auseinandersetzung vorangegangen. Die 23-Jährige wurde leicht verletzt.

Ehefrau gewürgt: Welser festgenommen

Der Mann wurde von alarmierten Polizeikräften im Stiegenhaus des Wohnhauses angetroffen. Er war zu den ihm vorgeworfenen Gewalttätigkeiten geständig. Gegen ihn wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen. Die 23-Jährige wurde von der Berufsrettung Wien in ein Krankenhaus gebracht.

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