Streit eskalierte: Betrunkener Sohn verletze und bedrohte Vater

Polizeibeamte wurden am Mittwoch gegen 20:45 Uhr zu einer Wohnung in einem Mehrparteienhaus in Margareten gerufen, wo sie bereits im Stiegenhaus lautes Geschrei wahrnehmen konnten. Bei dem Vorfall soll ein 40-jähriger Mann unter Alkoholeinfluss mit seinem 59-jährigen Vater in Streit geraten sein, wobei der Vater leichte Verletzungen davongetragen haben soll.

Wie die Polizei berichtet, beruhigte sich der Tatverdächtige auch in Anwesenheit der einschreitenden Beamten nur mäßig. Er soll vor den Polizisten eine gefährliche Drohung gegen seinen Vater ausgesprochen haben, was zu seiner vorläufigen Festnahme führte. Die Mutter des Tatverdächtigen war während des Vorfalls ebenfalls anwesend und wurde als Zeugin befragt.