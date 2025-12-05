Streit eskalierte: Betrunkener Sohn verletze und bedrohte Vater
Polizeibeamte wurden am Mittwoch gegen 20:45 Uhr zu einer Wohnung in einem Mehrparteienhaus in Margareten gerufen, wo sie bereits im Stiegenhaus lautes Geschrei wahrnehmen konnten.
Bei dem Vorfall soll ein 40-jähriger Mann unter Alkoholeinfluss mit seinem 59-jährigen Vater in Streit geraten sein, wobei der Vater leichte Verletzungen davongetragen haben soll.
Wie die Polizei berichtet, beruhigte sich der Tatverdächtige auch in Anwesenheit der einschreitenden Beamten nur mäßig.
Er soll vor den Polizisten eine gefährliche Drohung gegen seinen Vater ausgesprochen haben, was zu seiner vorläufigen Festnahme führte. Die Mutter des Tatverdächtigen war während des Vorfalls ebenfalls anwesend und wurde als Zeugin befragt.
Der leicht verletzte Vater lehnte eine Behandlung durch den Rettungsdienst ab.
Schutzmaßnahmen verhängt
Die Behörden haben gegen den 40-jährigen Tatverdächtigen ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Diese Maßnahmen dienen dem Schutz des Vaters vor möglichen weiteren Übergriffen.
Der Verdächtige befindet sich derzeit in polizeilicher Anhaltung.
