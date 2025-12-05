15-Jähriger attackierte Ex-Freundin in der U-Bahn mit Messer

Am frühen Donnerstagmorgen kam es zu einem bedrohlichen Zwischenfall. Ein 15-jähriger Jugendlicher soll versucht haben, seine gleichaltrige Ex-Freundin mit einem Messer anzugreifen. Der Vorfall ereignete sich gegen 7:00 Uhr in der U4-Station Längenfeldgasse im Bezirk Meidling.

Laut Polizeibericht kam ein 40-jähriger Passant dem Mädchen zu Hilfe. Bei seinem mutigen Eingreifen soll der Passant durch den mutmaßlichen Angreifer mit einem Messer leicht verletzt worden sein. Im Verlauf der Auseinandersetzung stürzte die 15-Jährige auf die U-Bahn-Gleise. Dank der schnellen Reaktion weiterer anwesender Passanten konnte die Jugendliche wieder auf den Bahnsteig gerettet werden, bevor es zu weiteren gefährlichen Situationen kam.