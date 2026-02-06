Am Unfallort: Falco-Gedenkstätte wird mit Livestream eröffnet

Von Franziska Trautmann

Am 6. Februar 1998 verunglückte Österreichs Ausnahmekünstler Falco, Johann Hölzel, bei Puerto Plata in der Dominikanische Republik. Nun erhält der Musiker eine Gedenkstätte, genau an jener Stelle, an der er vor 28 Jahren umkam.

Bisher zierten dort Trauerschleifen, ein Kreuz und ein Foto des Musiker eine wenig schmuckhafte Betonwand. Die wird nun durch das "Falco Memorial" ersetzt, errichten ließ das die Falco Privatstiftung. Gestaltet ist die Gedenkstätte "Falco entsprechend" aus Marmor, wie man ankündigt. Die feierliche Eröffnung findet erst am 19. Februar, seinem Geburtstag, statt.