Fahrraddieb nach kurzer Flucht von Polizei festgenommen

Ein Zeuge alarmierte in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch die Polizei, da er in der Engerthstraße in Wien-Brigittenau einen Fahrraddiebstahl beobachtete. Der Verdächtige soll das Kabelschloss mit einem Bolzenschneider durchgetrennt haben und anschließend samt Beute geflüchtet sein.

Im Zuge einer Fahndung konnten die Beamten den 27-jährigen mutmaßlichen Fahrraddieb jedoch festnehmen. Auch das Fahrrad wurde sichergestellt.

Verpassen Sie keine Meldung wie diese mit dem KURIER-Blaulicht-Newsletter: