Beamte des Wiener Landeskriminalamtes haben einen in der Slowakei gesuchten Mann in Wien ausgeforscht. Die Fahnder konnten den Verdächtigen am Montag in den frühen Morgenstunden in der Gunoldstraße in Wien-Döbling festnehmen.

Der 19-jährige Slowake wurde wegen eines mutmaßlichen Diebstahls im Jahr 2017 gesucht. Der Mann wurde in eine Justizanstalt überstellt.