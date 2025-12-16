2.000 Euro Belohnung: Wer kennt diesen Tankstellenräuber aus Wien und NÖ?

Nach zwei Raubüberfällen durch einen Unbekannten in Wien-Simmering und Wolfpassing an der Hochleithen in Niederösterreich im vergangenen Sommer hat die Landespolizeidirektion Wien nun Lichtbilder des Verdächtigen veröffentlicht. Die Überfälle wurden am 23. Juli gegen 1.30 Uhr in Wien und am 26. August gegen 4.30 Uhr im Bezirk Mistelbach verübt.

So sah der Verdächtige aus

In beiden Fällen war der Täter mit einer schwarzen Sturmhaube maskiert. Zur Tatzeit trug der Mann jeweils eine schwarze Motorradjacke, dunkle Schuhe und grau-schwarze Arbeitshandschuhe. Im Zuge seiner Forderungen nach Bargeld bedrohte er die Angestellten mit einer mutmaßlichen Schusswaffe.

Zudem trug der Unbekannte ein Kampfmesser sichtbar an seiner Hüfte. Das Geld verstaute er in beiden Fällen in einem schwarzen Rucksack und flüchtete. Nach dem Raub in Wien wurde der Mann beobachtet, wie er mit einem Motorrad davonfuhr. Insgesamt entstand ein Schaden im vierstelligen Bereich.