Fahndung: Gegenstände in Kirche mutwillig beschädigt

Mit Bildern aus einer Überwachungskamera sucht die Wiener Polizei derzeit nach einem Verdächtigen, der mutwillig Gegenstände in einer Kirche beschädigt haben soll. Zu den Vorfällen kam es am 7. sowie am 16. Juli 2022. Bei den beschädigten Gegenständen handelt es sich um Bildnisse und Heiligenstatuen, von denen Teile abgebrochen und von dem Verdächtigen mitgenommen worden sein sollen. Es entstand ein hoher Sachschaden.