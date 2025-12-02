Ex-Rapidler Burgstaller bekommt vom Schläger 55.800 Euro Schmerzengeld

Einstecken ist Guido Burgstaller gewohnt - die Verteidiger aus allen Ligen haben den Stürmer des SK Rapid, des FC St. Pauli und des Österreichischen Nationalteams im Strafraum und außerhalb ordentlich attackiert. Da wusste sich der Stürmer auch zu helfen.

Am 14. Dezember 2024 war es anders. Denn nach einer langen Party-Nacht traf Burgstaller auf einen Widersacher außerhalb des Spielfeldes, selbst wenn der Ort der Auseinandersetzung an grünen Rasen erinnert. Es war nämlich vor der Diskothek Volksgarten, sozusagen in der Nachspielzeit dieser besagten Party-Nacht.

Schädelbasisbruch nach Sturz

Nach einem Wortwechsel kam es zu der Attacke, die am Spielfeld mit einer roten Karte geahndet würde. Der 24-jährige Marko M. soll den Stürmer nämlich mit einem heftigen Faustschlag niedergestreckt haben. Burgstaller, selbst alkoholisiert, zog sich beim Sturz einen Schädelbasisbruch zu.

Das Landesgericht für Strafsachen verurteilte den Angreifer zu einer bedingten Haftstrafe von 16 Monaten und ein Schmerzengeld von 4.200 Euro. Heute will Burgstaller nachfassen. Er hat den jungen Mann zivilrechtlich auf 73.606 Schmerzengeld geklagt.

Burgstaller war vom 14. Dezember 2024 bis zum 25. März 2025 im Krankenstand. Laut Aktenlage leidet er an Einschränkungen des Sehvermögens, des Hörsinns und des Geruchsinns, welche direkte Folgen der Verletzungen sein sollen. Und es geht um den Verdienstentgang für Burgstaller, der zu diesem Zeitpunkt noch für die Grün-Weißen in Hütteldorf stürmte.