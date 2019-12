Erste Bilanz zu Rauchverbot: Rund 99 Prozent der Wiener Lokale rauchfrei

Seit dem 1. November wurden 5.205 Gastrobetriebe in Wien vom Marktamt nach dem Nichtraucherschutzgesetz kontrolliert. In nur 83 Fällen wurden Anzeigen wegen Rauchens erhoben, das entspricht einer Quote von 1,6 Prozent der überprüften Lokale, bilanzierte die Magistratsabteilung 59 am Dienstag.

Seit 1. November müssen Gastronomiebetriebe in Österreich generell rauchfrei sein. "Trotz großer Befürchtungen gegenüber der Umsetzbarkeit des neuen Gesetzes, setzten fast alle Gastronomiebetriebe die neuen Bestimmungen zur vollsten Zufriedenheit um", hieß es seitens des Wiener Marktamtes.