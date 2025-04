Erfundene Erpressungsvorwürfe: Wiener Gericht spricht Brüder frei

Zwei tschetschenische Brüder im Alter von 23 und 30 Jahren sind am Mittwoch am Wiener Landesgericht vom Vorwurf freigesprochen worden, einen ebenfalls tschetschenisch stämmigen Geschäftsmann massiv unter Druck gesetzt zu haben, um diesem 150.000 Euro abzupressen.

Dem Vorgesetzten des Geschäftsmanns war aufgefallen, dass dieser mit dem Firmen-Pkw zahlreiche Polizeistrafen angehäuft und obendrein einen Unfall verursacht hatte, ehe das Fahrzeug überhaupt verschwand.

Daraufhin erzählte der Mann, die beiden Angeklagten hätten ihm das Fahrzeug als "Pfand" abgenötigt, nachdem er seit längerem von diesen unter Druck gesetzt und erpresst worden sei. Der Chef ging mit dem Mann daraufhin zur Polizei, wo dieser seine Geschichte ausschmückte.

Pistole in den Mund gedrückt - angeblich

Er behauptete, er sei am 13. September 2024 von den Brüdern in seinem Büro aufgesucht worden. Der Ältere habe ihm eine Pistole in den Mund gedrückt, der Jüngere ein Messer an den Bauch angesetzt. Beide hätten 150.000 Euro zurückverlangt, die er ihrem verstorbenen Vater schulde.

Er sei dann mit Gewalt in die Lobau gebracht und dort mit dem Umbringen bedroht und schließlich dazu gezwungen worden, sein Bargeld zu übergeben sowie der Mutter der Angeklagten rund 1.000 Euro zu überweisen. Bis in den Oktober hinein sei er anhaltend unter Druck und zu weiteren Überweisungen genötigt worden. Als die Brüder mit einem Schlag 9.000 Euro wollten, habe er sich zur Anzeige entschlossen.