Eröffnungswochenende der Kulturterrasse am Kanal

Der Kulturverein „Das Werk“ feiert dieses Jahr sein 16-jähriges Bestehen. Vor dem Lokal am Donaukanal (9., Spittelauer Lände 12) wird auch dieses Jahr wieder eine Bühne aufgestellt. Das Eröffnungswochenende startet am Freitag ab 18 Uhr. Für die musikalische Untermalung sorgen Künstler, wie Zuzee von einem Wiener Hip-Hop-Kollektiv, die Funk Band Spitting Ibey oder das Musik-Trio Hertzinger. In den Sommermonaten finden laufend Veranstaltungen statt.