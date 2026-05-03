Krypto-Betrug: 37-Jähriger in Vösendorf festgenommen

Ermittlern der "Rip-Deal Unit Vienna" des Landeskriminalamts Wien ist ein weiterer Schlag gegen internationale IT- und Kryptowährungskriminalität gelungen. In Zusammenarbeit mit einer deutschen Sonderermittlungsgruppe sowie mit Europol und Eurojust konnte ein Tatverdächtiger einer Gruppe im Zusammenhang mit einem sogenannten Rip-Deal 2.0 ausgeforscht und festgenommen werden. Andere Mitglieder wurden bereits 2021 und 2025 festgenommen, hieß es am Sonntag seitens der Polizei.

Der 37-jährige österreichische Staatsbürger wurde bereits am 20. April um 17.20 Uhr von Beamten der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) an seinem Wohnort in Vösendorf (Bezirk Mödling) festgenommen. Bei einer anschließenden Hausdurchsuchung durch das Landeskriminalamt Niederösterreich wurden mehrere Beweismittel sichergestellt.

Mehr als 240.000 Euro Schaden Dem Beschuldigten wird vorgeworfen, im Jahr 2024 unter dem Vorwand eines finanzstarken Investors ein Immobiliengeschäft mit einem deutschen Staatsbürger angebahnt zu haben. In diesem Zusammenhang soll er das Opfer dazu gebracht haben, eine Krypto-Wallet einzurichten und eine angebliche Vermittlungsprovision zu hinterlegen. Laut Ermittlungen soll der Mann anschließend die Zugangsdaten ausgespäht und verändert haben, um sich Zugriff auf die hinterlegte Summe zu verschaffen. Dem Opfer entstand dadurch ein Schaden von mehr als 240.000 Euro.