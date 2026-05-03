Wien

Krypto-Betrug: 37-Jähriger in Vösendorf festgenommen

Der Verdächtige soll einen Gesamtschaden in der Höhe von 240.000 Euro verursacht haben. Er ist nicht geständig.
03.05.2026, 16:32

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Zwei Polizisten in Warnwesten stehen vor einem Polizeiauto mit blau-roter Motorhaube und dem Schriftzug „Polizei“.

Ermittlern der "Rip-Deal Unit Vienna" des Landeskriminalamts Wien ist ein weiterer Schlag gegen internationale IT- und Kryptowährungskriminalität gelungen. In Zusammenarbeit mit einer deutschen Sonderermittlungsgruppe sowie mit Europol und Eurojust konnte ein Tatverdächtiger einer Gruppe im Zusammenhang mit einem sogenannten Rip-Deal 2.0 ausgeforscht und festgenommen werden. Andere Mitglieder wurden bereits 2021 und 2025 festgenommen, hieß es am Sonntag seitens der Polizei.

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Der 37-jährige österreichische Staatsbürger wurde bereits am 20. April um 17.20 Uhr von Beamten der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) an seinem Wohnort in Vösendorf (Bezirk Mödling) festgenommen. Bei einer anschließenden Hausdurchsuchung durch das Landeskriminalamt Niederösterreich wurden mehrere Beweismittel sichergestellt.

Mehr als 240.000 Euro Schaden

Dem Beschuldigten wird vorgeworfen, im Jahr 2024 unter dem Vorwand eines finanzstarken Investors ein Immobiliengeschäft mit einem deutschen Staatsbürger angebahnt zu haben. In diesem Zusammenhang soll er das Opfer dazu gebracht haben, eine Krypto-Wallet einzurichten und eine angebliche Vermittlungsprovision zu hinterlegen. Laut Ermittlungen soll der Mann anschließend die Zugangsdaten ausgespäht und verändert haben, um sich Zugriff auf die hinterlegte Summe zu verschaffen. Dem Opfer entstand dadurch ein Schaden von mehr als 240.000 Euro.

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Darüber hinaus steht der 37-Jährige im Verdacht, bei weiteren Geschäftsanbahnungen versucht zu haben, Provisionen in Höhe von insgesamt rund 1,3 Millionen Euro zu erlangen. Der nicht geständige Mann wurde wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen schweren Betrugs im Rahmen einer kriminellen Vereinigung sowie der Geldwäscherei angezeigt. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt wurde er in eine Justizanstalt eingeliefert und befindet sich in Untersuchungshaft.

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