Weihnachtswunder: Entweihung der Pallottikirche wurde verschoben

Die Nachricht, dass die Pallottikirche ihre Tore kurz vor Weihnachten schließen muss, hat die Hietzinger Kirchengemeinschaft tief getroffen. Rund 100 Menschen treffen sich hier jede Woche zu den Gottesdiensten, zünden Kerzen an und tauschen sich aus. Geplant war, dass die Kirche, die der katholischen Ordensgemeinschaft der Pallottiner gehört, am 14. Dezember entweiht wird. Das Gotteshaus hätte dann nicht mehr für Gottesdienste und andere religiöse Handlungen genutzt werden können. Dagegen hat sich Widerstand formiert. Es gab eine Petition, die über 1.000 Unterschriften sammeln konnte – mit Erfolg, wie nun bekannt wurde. Der Pallottinerorden verschiebt die Profanierung auf 1. März.

Abschied nehmen „Die Verbundenheit der Menschen mit der Kirche hat uns berührt. Wir möchten den Gottesdienstbesuchern mit dem Aufschieben der Profanierung genügend Zeit und Raum geben, um von der Gottesdienstgemeinde und der Kirche Abschied zu nehmen“, erklärt Pater Björn Schacknies, Vizeprovinzial der Pallottiner. Diese Entscheidung sei ein wichtiger Meilenstein gewesen, sagt Alexander Kaiser, selbst Mitglied der Pallottiner und Initiator der Petition. „Die Gemeinde ist überglücklich, dass wir Weihnachten noch einmal in der Kirche feiern können“, schildert Kaiser. Hintergrund für die Profanierung der Kirche sind finanzielle Herausforderungen. „Die Profanierung der Kirche ist eine Konsequenz der Auflösung der dortigen Niederlassung. Es lebt bereits seit längerer Zeit nur noch ein Mitbruder unserer Provinz in Wien“, sagte Vizeprovinzial Schacknies. Wie viele andere Ordensgemeinschaften würden auch die Pallottiner unter fehlenden Mitbrüdern sowie einer immer älter werdenden Gemeinschaft leiden.

100 Menschen nehmen hier regelmäßig an Gottesdiensten teil.

Am 14. Dezember reist ein Vertreter des Ordens an, um der Gemeinde Rede und Antwort über die Zukunft der Kirche zu stehen. „Das war mein erstes Ziel, dass sich jemand vom Orden die Situation hier anschaut. Mein zweites Ziel war, dass die Profanierung verschoben wird“, erklärt Kaiser. Das dritte Ziel ist noch nicht erreicht: Die Schließung der Kirche zu verhindern. „Seit 35 Jahren bin ich in dieser Kirchengemeinde mit dabei, in den letzten 25 Jahren auch an vorderster Front tätig, mit Wortgottesdiensten oder als Kommunionsspender. Diese Kirche ist mein spirituelles Zuhause“, betont Kaiser.