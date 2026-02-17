Der Aufstieg von Elke Hanel-Torsch in die erste Reihe der Stadtpolitik kam selbst für Rathaus-Insider überraschend. Das liegt nicht nur am eher fluchtartigen Abschied von Kathrin Gaál aus dem Amt der Wohnbaustadträtin – sondern auch daran, dass sich Hanel-Torsch zuletzt politisch in der SPÖ nicht mit Ruhm bekleckert hat.

Die derzeitige Nationalratsabgeordnete (ihr Mandat legt sie nun nieder) ist Stadtpolitik-Feinspitzen vor allem aufgrund ihres Wirkens im 5. Bezirk ein Begriff. Hanel-Torsch ist dort seit 2021 SPÖ-Bezirksparteivorsitzende. Die Margaretner SPÖ ist ein schwieriger Patient – unter Hanel-Torsch hat sich ihr Zustand nicht gebessert: Die Gräben brachen auf, als die damalige Bezirksvorsteherin Susanne Schaefer-Wiery im Wahljahr 2020 ihren Austritt aus der Partei bekannt gab.

Doch auch mit Silvia Jankovic, die das Amt der Bezirksvorsteherin kurz darauf von Schaefer-Wiery übernahm, wurde die Bezirkspartei nicht glücklich – und sägte sie im Vorjahr kurzerhand ab, um einen anderen Spitzenkandidaten, Christoph Lipinski, in die Bezirkswahl zu schicken. Er verlor den Bezirk – einst eine Arbeiterhochburg – im April 2025 krachend an die Grünen. Hanel-Torsch hat als Parteichefin in Margareten damit einen der größten roten Patzer bei der Wahl (mit) zu verantworten.