Rekordjahr für Schönbrunn: Deutliches Besucherplus 2025
Zusammenfassung
- Schönbrunn Group verzeichnet 2025 einen Besucherzuwachs auf 5,26 Mio. Eintritte.
- Schloss Schönbrunn erreicht mit fast vier Millionen Gästen ein Plus von zehn Prozent zum Vorjahr.
- Rekordbesuch in Schloss Hof mit 308.000 Gästen und deutlichem Anstieg in weiteren Standorten.
Die Schönbrunn Group verzeichnete im abgelaufenen Jahr 2025 an allen ihren Standorten einen deutlichen Besucherzuwachs. Insgesamt stieg die Zahl der Gäste von rund 4.776.000 im Jahr 2024 auf 5.260.000 Besucherinnen und Besucher. Laut Geschäftsführer Klaus Panholzer stellte Deutschland erneut den größten Herkunftsmarkt dar, gefolgt von den USA.
Am Standort Schloss Schönbrunn wurden inklusive aller Angebote am Areal etwa 3.963.000 Eintritte gezählt. Das entspricht einem Plus von zehn Prozent gegenüber dem Vorjahr, teilte die Schönbrunn Group am Mittwoch in einer Aussendung mit. Das Sisi Museum in der Wiener Hofburg verzeichnete rund 927.000 Besucherinnen und Besucher, das Möbelmuseum Wien rund 62.000. In Schloss Hof wurde mit 308.000 Gästen ein neuer Besucherrekord erreicht. Sämtliche genannten Sehenswürdigkeiten konnten damit ein Besucherplus erzielen.
Die Schönbrunn Group verwaltet mit Schloss Schönbrunn, dem Möbelmuseum Wien, dem Sisi Museum in der Wiener Hofburg sowie Schloss Hof wichtige historische Attraktionen Österreichs. Die Kulturgüter stehen im Eigentum der Republik Österreich und wurden ab 1992 der Schönbrunn Group zur Verwaltung weitergegeben. Auftrag des Unternehmens ist es, die notwendigen Mittel für Erhaltung und Restaurierung eigenständig zu erwirtschaften.
