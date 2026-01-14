Rekordjahr für Schönbrunn: Deutliches Besucherplus 2025

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Die Schönbrunn Group verzeichnete im abgelaufenen Jahr 2025 an allen ihren Standorten einen deutlichen Besucherzuwachs. Insgesamt stieg die Zahl der Gäste von rund 4.776.000 im Jahr 2024 auf 5.260.000 Besucherinnen und Besucher. Laut Geschäftsführer Klaus Panholzer stellte Deutschland erneut den größten Herkunftsmarkt dar, gefolgt von den USA.

Am Standort Schloss Schönbrunn wurden inklusive aller Angebote am Areal etwa 3.963.000 Eintritte gezählt. Das entspricht einem Plus von zehn Prozent gegenüber dem Vorjahr, teilte die Schönbrunn Group am Mittwoch in einer Aussendung mit. Das Sisi Museum in der Wiener Hofburg verzeichnete rund 927.000 Besucherinnen und Besucher, das Möbelmuseum Wien rund 62.000. In Schloss Hof wurde mit 308.000 Gästen ein neuer Besucherrekord erreicht. Sämtliche genannten Sehenswürdigkeiten konnten damit ein Besucherplus erzielen.